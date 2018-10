Częstochowa. Wnuk znęcał się nad babcią

Sąsiedzi twierdzą, że 40-latek znęcał się nad swoją babcią co najmniej rok. W końcu usłyszał zarzut znęcania się i uszkodzenia ciała kobiety. Ma też zakaz zbliżania się do niej.

O sprawie informuje portal se.pl. Jak podaje, do zdarzenia doszło w środę. Wnuk był pijany - miał prawie 3,5 promila alkoholu we krwi. Sąsiedzi kobiety powiadomili policję. Jak mówią, to jednak nie pierwsza taka sytuacja. Twierdzą, że co najmniej od roku wnuczek obrażał i poniżał babcię.