Częstochowa. Wielka wycinka przy alei Niepodległości. Mieszkańcy oburzeni

Wycinka drzew. Publicyści: Premier nie do końca nad wszystkim panuje

- Przy alei Niepodległości powstał nowy pasaż handlowy. Wcale by nas to nie zdziwiło, gdyby to właśnie inwestor kazał miastu pozbyć się drzew, które zasłaniają sklepy. Dlaczego wycinka nie była poprzedzona żadnymi konsultacjami społecznymi? Czy mieszkańcy nie mają już nic do powiedzenia? - alarmowali nasi czytelnicy.