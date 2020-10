Częstochowa. Brakuje miejsc w szpitalach, za mało karetek transportowych

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta ponownie zaapelował do wojewody śląskiego o zabezpieczenie dostatecznej liczby miejsc dla pacjentów zarażonych koronawirusem. Miejsc brakuje nie tylko w Częstochowie, ale także w gminach ościennych. W efekcie pogotowie ma olbrzymie problemy z umieszczaniem chorych na Covid-19 w szpitalach, do których powinni trafić.

To nie jedyny problem – miasto alarmuje, że ma zaledwie trzy karetki transportowe i to bez obsady lekarskiej. Stan pacjentów oczekujących na taki transport bardzo szybko się pogarsza, co w konsekwencji często wymusza intubację – konieczność podłączenia do respiratora. Transport takich chorych jest obciążony większym ryzykiem powikłań, więc szpitale domagają się obecności lekarza podczas przewożenia do nich intubowanego pacjenta. Coraz częściej zresztą stan przewożonych osób wymaga obecności lekarza w karetce. W związku z tym władze miasta - ze względu na coraz większą liczbę zakażonych pacjentów w ciężkim stanie - poprosiły wojewodę o rozważenie możliwości delegowania lekarzy do tego rodzaju transportów.