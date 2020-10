Czerwona strefa w całej Polsce. Były minister zdrowia apeluje do Adama Niedzielskiego

Arłukowicz zwrócił się także z apelem do obecnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Należy testować maksymalnie dużo ludzi - przekonuje.

Czerwona strefa w całej Polsce. Bartosz Arłukowicz komentuje nowe obostrzenia

Byłego ministra zdrowia zapytaliśmy również, co sądzi o najnowszych ograniczeniach, jakie w piątek na konferencji prasowej ogłosił premier Mateusz Morawiecki . Jedną z obowiązujących od 24 października zmian będzie m.in. zamknięcie działalności stacjonarnej lokali gastronomicznych. Przez następne dwa tygodnie restauracje będą mogły działać, dostarczając jedzenie tylko na wynos/dowóz.

- Wydaje się to konieczne - stwierdził Bartosz Arłukowicz, zaznaczając jednak wyraźnie, iż "ma żal do rządu, że nie przedstawił kilkanaście tygodni temu konkretnej strategii postępowania". - Gdyby poinformowano, że skala zakażeń będzie osiągała kolejne poziomy, to przedsiębiorcy mogliby się lepiej przygotować - tłumaczy polityk Platformy Obywatelskiej.