Czerwona strefa. Nowe obostrzenia od 17 października. Ale jest wyjątek

Nowe obostrzenia w czerwonej strefie

Co się zmieni? Jakie zasady będą obowiązywać osoby przebywające na terenie 152 powiatów, które zakwalifikowano do czerwonej strefy? Od soboty szykują się poważne zmiany.

Czerwona strefa. Nowe obostrzenia od 17 października

Nowe zasady bezpieczeństwa, wprowadzone po to, by zminimalizować rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa, zaczną obowiązywać od 17 października. Jeśli sytuacja epidemiologiczna się nie poprawi, w kolejnych tygodniach obostrzeń będzie prawdopodobniej jeszcze więcej. "W zależności od rozwoju sytuacji będziemy na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków" - podaje serwis rządowy.