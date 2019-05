Czechy. Pożar polskiego autobusu. Wiózł dzieci na wycieczkę do Chorwacji

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na autostradzie D46 przed Prościejowem w czeskich Morawach. Zapalił się polski autobus, gdzie w środku były dzieci, jadące na wycieczkę.

Autobusem do Chorwacji jechało 44 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kończewicach, w gminie Chełmża, w województwie pomorsko-kujawskim - podaje RMF FM. Oprócz nich, w pojeździe znajdowało się pięciu opiekunów oraz dwaj kierowcy.

Jeden z nich to właściciel firmy transportowej, od której szkoła wynajęła autokar. To on kierował pojazdem przed wybuchem pożaru.