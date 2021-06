Czechy. Ogromny pyton wyłowiony z rzeki. Miał 6 metrów i ważył 50 kg

Do tej nietypowej interwencji doszło w poniedziałek. Gada zauważył spacerowicz. To on wezwał na miejsce odpowiednie służby. Jak relacjonują strażacy, którzy wyciągali węża z wody, jego ciało było w bardzo dobrym stanie. Nie było widać żadnych uszkodzeń czy śladów rozkładu.