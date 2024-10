Czarzasty do Kowalskiego: trochę się w panu zakochałem

- Szanowni państwo, zachęcamy do merytorycznej dyskusji, wyjęcia tego ze sporu politycznego. Pamiętajmy o tym, że powodzianie oczekują dzisiaj naszej pomocy jako polskiego państwa. To naprawdę nie jest kwestia konkurencji do ustawy, którą już przyjęliśmy - mówił poseł. Chodzi o nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, którą na początku października, również z poparciem posłów PiS-u, przyjął Sejm.