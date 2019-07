Czarny Księżyc 2019 – w środę, w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia będziemy mogli podziwiać niezwykłe zjawisko astronomiczne

Czarny Księżyc będziemy mogli podziwiać na letnim niebie już w środę, 31 lipca 2019. Sprawdź, na czym polega to wyjątkowe zjawisko astronomiczne

Czarny Księżyc 2019 – w środa, 31 lipca

Czarny Księżyc jest bardzo rzadkim zjawiskiem astronomicznym, które pojawia się na niebie około co 32 miesiące, w momencie, gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym występują dwa nowie. W tym roku wypada to dzisiaj, w środę, z nocy z 31 lipca na 1 sierpnia. Przypominamy, że nów jest jedną z kilku faz Księżyca, o której mówimy, gdy nasz naturalny satelita znajduje się pomiędzy Ziemią a Słońcem. Jako że Księżyc jest wówczas w cieniu, nie można dostrzec go gołym okiem, dlatego określa się go mianem „czarnego”.