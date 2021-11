Czarna wizja. Jasnowidz Jackowski zapowiada przerażające wydarzenia. "Złotówka dostanie łupnia"

Najgorsze, co nas spotka, dotyczyć będzie ekonomii. "Będzie się coś działo ze złotówką na tyle, że to będzie odpowiednik odpływu zagranicznego kapitału z naszego kraju. Będzie coraz mniej dostaw drogich rzeczy, trwałych - pojazdów, elektroniki. My będziemy uważali, że to kryzys surowcowy, a to kryzys, w którym producenci się zabezpieczają, by ponieść jak najmniejsze straty. W tej chwili chodzi o produkty wyższej klasy, drogie, technologiczne. Trudność się będzie pogłębiała. Na to wszystko złotówka będzie dostawała łupnia" - mówi jasnowidz.