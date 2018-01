Ćwierć wieku po największej morskiej tragedii. Okoliczności nadal nie zostały wyjaśnione

25 lat temu w burzliwą noc ze Świnoujścia wypłynął prom "Jan Heweliusz" - i nigdy nie wrócił. Zatonął u wybrzeży Rugii, pochłaniając za sobą 55 ofiar. Do dziś sprawa tej największej katastrofy pozostaje niewyjaśniona i budzi silne emocje. Tej katastrofy dało się uniknąć, choć nikt nie poniósł za to odpowiedzialności.

W swój ostatni kurs ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad "Jan Heweliusz" - załadowany głównie TIR-ami, których wagi wówczas nikt nie mierzył - wypłynął w nocy z 13 na 14 stycznia. Około godziny 4:30, kiedy prom mijał niemiecką Rugię, w statek uderzył huragan: sztorm o sile 12 w 12-stopniowej skali Beauforta. Wiatr osiągał prędkość 180 km na godzinę, a fale miały wysokość 6 metrów. Załoga straciła kontrolę nad promem i rozkazała ewakuację. Wielu znajdujących się na pokładzie zdołało to zrobić. Ale poza dziewięcioma członkami załogi, większość umarła z wyziębienia czekając na pomoc ubrana w samą bieliznę. Woda miała wówczas temperaturę ok 2 stopni Celsjusza. Do tego doszły błędy akcji ratowniczej. Pomoc przyszła dopiero po kilku godzinach. Niemieccy ratownicy ze śmigłowców ograniczyli się do rzucenia rozbitkom liny, nie pomagając im się zapiąć.