Crocsy pachnące kurczakiem z KFC. Nietypowa propozycja dla fanów kultowych klapków

Współpraca Crocs i KFC. Klapki pachną kurczakiem

Premiera crocsów powstałych we współpracy z KFC odbyła się podczas tygodnia mody w Nowym Jorku. W klapkach przeszła się po wybiegu koreańska performerka i modelka MLMA. Miała ona założony model na wysokiej platformie, a ten dostępny w internetowej sprzedaży jest na niższej podeszwie. Cena klapek wynosiła 180 złotych.

Kultowe klapki Crocsy były do kupienia w nietypowej wersji. Kształtem przypominają kubełek z KFC, ich wierzch zdobią udka z kurczaka, a same w sobie pachną jedzeniem z tej właśnie restauracji. Taki model chodaków to efekt współpracy KFC z producentem obuwia Crocs.