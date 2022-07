"COVID powoduje zmniejszenie mózgu". Nowe powikłanie

- Aktualna ruchliwość społeczna, która odpowiada liczbie kontaktów międzyludzkich, jest wyższa, niż była przed wystąpieniem w ogóle COVID. To jest zrozumiałe, bo ludzie są zmęczeni izolacją - mówił. - Powinniśmy nauczyć się reagować w sposób racjonalny na to, co nas otacza. Dużo nam do tego brakuje - stwierdził.