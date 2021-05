COVID-19. Setki osób z opóźnioną drugą dawką szczepionki w Warszawie

Kancelaria Premiera w odpowiedzi na pytania WP przypomniała o problemach z dostawami szczepionek. "W sumie do Polski dotarło o ok. 1 250 000 dawek mniej – to wyjątkowa sytuacja. Problemy z dostawami do Polski komunikujemy niezwłocznie po otrzymaniu informacji od producentów. Jednocześnie zaznaczamy, iż wraz z początkiem czerwca, dostawy firmy Pfizer mają zostać zwiększone. Pozwoli to na poszerzenie liczby oferowanych punktom szczepień dawek preparatu" – napisało Centrum Informacyjne Rządu.