Costa Coffee startuje z franczyzą. Pierwszy lokal to współpraca z Klubem Fikołki

Lagardère Travel Retail kontynuuje rozwój Costa Coffee, wprowadzając model franczyzowy jako ważny element ekspansji sieci w Polsce. Pierwszy lokal prowadzony przez franczyzobiorcę rozpoczął działalność pod koniec lutego w centrum handlowym Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. To hybrydowa przestrzeń, która łączy gastronomiczne doświadczenie Costa Coffee z ofertą Klubu Fikołki – sali zabaw dla dzieci.

Podobnie jak w przypadku So Coffee, które rozwija sieć w modelu franczyzowym od 2016 roku, celem jest przyspieszenie ekspansji i poszerzenie oferty rynkowej dla partnerów zewnętrznych. Obie marki dostrzegają ogromny potencjał współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy mogą rozwijać własne biznesy i jednocześnie – przez znajomość lokalnej społeczności - wspierać rozwój sieci. Kluczowe znaczenie w tym procesie mają elastyczność formatu oraz dostęp do sprawdzonych procesów operacyjnych, które wspierają stabilny rozwój partnerów biznesowych.

- Wejście w obszar franczyzy oznacza otwarcie nowego rozdziału w rozwoju Costa Coffee – to nowe możliwości ekspansji i potencjalnych partnerstw. Przez lata doświadczenia zdobytego w rozwijaniu franczyzy So Coffee wypracowaliśmy skuteczną strategię, która łączy wsparcie i autonomię franczyzobiorcy. Przedsiębiorcy, z którymi współpracujemy, otrzymują pomoc na każdym etapie – od oceny lokalizacji, przez przygotowanie projektu i szkolenie zespołu, po procesy operacyjne, marketing i dostęp do programu lojalnościowego Costa Coffee Club – wyjaśnia Maciej Gajkowski, dyrektor zarządzający segmentem Foodservice w Lagardère Travel Retail w Polsce.

Nowo otwarty lokal został zaprojektowany jako hybrydowa przestrzeń łącząca ofertę Costa Coffee z Klubem Fikołki. Punkt oferuje 28 ogólnodostępnych miejsc z klasyczną ofertą kawiarni oraz 22 siedzeń usytuowanych po stronie sali zabaw, gdzie goście mogą skorzystać z dedykowanego menu dla najmłodszych. Zgodnie z zamysłem współpracy, profil oraz projekt lokalu odpowiadają zarówno na potrzeby dorosłych poszukujących chwili relaksu przy filiżance kawy, jak i dzieci, które mogą cieszyć się przestrzenią stworzoną z myślą zabawie.

– Koncepcja połączenia kawiarni Costa Coffee z Klubem Fikołki została opracowana we współpracy z właścicielem Fikołków jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie niestandardowymi formatami gastronomicznymi. To pierwsze takie rozwiązanie w naszej sieci, ale traktujemy je jako wzorzec dla przyszłych projektów franczyzowych. Zależy nam, by sieć była w stanie w pełni adaptować się do nowych, innowacyjnych form współpracy, które nie tylko poszerzają zasięg marki, ale także tworzą unikalne doświadczenia dla różnych grup klientów. Jesteśmy otwarci na kolejne nieszablonowe realizacje – podkreśla Maciej Gajkowski.

Obecnie Lagardère Travel Retail w Polsce prowadzi rozmowy dotyczące otwarcia trzech nowych lokali Costa Coffee w modelu franczyzowym. W planach jest kolejna realizacja we współpracy z Klubem Fikołki – tym razem w Bydgoszczy.

– Rozpoczęcie współpracy z Lagardère Travel Retail i możliwość uruchamiania lokali Costa Coffee w modelu franczyzowym, to kolejny element w naszej strategii mający na celu zwiększanie ruchu w Klubach Fikołki. Pod koniec 2024 roku zmieniliśmy model biznesowy na abonamentowy, co zwiększyło częstotliwość wizyt klientów. Wprowadzenie marki Costa Coffee ma być kolejnym powodem do przyjścia. Usytuowanie kawiarni pozwala również na korzystanie z jej oferty przez klientów, którzy nie będą korzystali z oferty klubu. Dzięki takiemu modelowi oczekujemy, że zyskają wszystkie strony współpracy – powiedział Bertrand Jasiński, prezes zarządu spółki Sale Zabaw Fikołki.

Lagardère Travel Retail to globalny lider branży travel retail, który w ramach linii Travel Essentials, Duty Free & Fashion oraz Dining zarządza siecią ok. 5 tys. sklepów działających na lotniskach, dworcach kolejowych i w innych przestrzeniach koncesjonowanych w 51 krajach i regionach. W 2023 r. sprzedaż Grupy (100%) wyniosła 7,6 mld euro. W Polsce Lagardère Travel Retail działa od 1997 r. – do 2015 r. jako HDS Polska – i rozwija się także w lokalizacjach typowo handlowych (centra, ulice, parki handlowe itd.). W sumie Lagardère Travel Retail w Polsce zarządza siecią ok. 1000 różnorodnych punktów sprzedaży pod 40 markami takimi jak Inmedio, So Coffee, Relay, Aelia Duty Free, 1Minute Smacznego!, Costa Coffee i inne. Szeroka oferta kreatywnych, szytych na miarę konceptów handlowych wynika wprost z misji firmy, która opiera się na elastycznym odpowiadaniu na potrzeby partnerów biznesowych i ich klientów. Lagardère Travel Retail realizuje tę misję w sposób zrównoważony. W 2019 r. spółka przyjęła globalną strategię PEPS (Planet, Ethics, People, Social), w ramach której zobowiązała się m.in. do promowania lokalnych i odpowiedzialnych produktów, redukcji odpadów oraz osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych przed 2050 r.

