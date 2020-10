"Coś poszło nie tak". Łukasz Szumowski w szpitalu z koronawirusem. Dobitne komentarze

O tym, że Łukasz Szumowski trafił z koronawirusem do szpitala, informowaliśmy nieoficjalnie w WP we wtorek wieczorem . Według naszych informatorów były minister zdrowia miał zarazić się od córki; chora na COVID-19 ma być też żona byłego ministra.

Co na to opozycja? "Jego odwołanie to rekonstrukcja wymuszona przez wolne media i opozycję. Ojciec zaniedbań przygotowań do jesiennej pandemii. Dramatu pacjentów i medyków" - wskazał poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.