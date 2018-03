Coroczne przemówienie Putina. "Mamy nową superbroń"

Rosja znajduje się w krytycznym momencie, w którym decydować się będą losy kraju na dziesięciolecia - powiedział Władimir Putin podczas przemówienia przed parlamentem w Moskwie. Prezydent Rosji zaznaczył, że jego kraj posiada wielką siłę w sferze polityki zewnętrznej i obronnej.

Rosyjski prezydent zastrzegł, że rozwój strategicznych sił rakietowych to odpowiedź na działania Stanów Zjednoczonych. - Długo namawialiśmy Amerykanów, żeby nie naruszali globalnego balansu. Nic to nie dało - mówił, podkreślając, że to dlatego Federacja Rosyjska zdecydowała się na rozwój systemów ofensywnych.