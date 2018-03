Córka rektora rosyjskiego uniwersytetu oskarża Putina. Miał kupić doktorat

Olga Litwinienko powiedziała, że jej ojciec osobiście napisał pracę dyplomową prezydentowi Rosji. Putin swoją pracę naukową bronił w 1997 r. w Instytucie Górnictwa na Uniwersytecie w Petersburgu.

- To nie wyglądało tak, że przychodził absolwent do profesora i zadawał pytania lub rozmawiał o poprawkach. Absolutnie tak nie było. To wszystko napisał mój ojciec - dodaje. Niewykluczone, że Putin nie zapłacił za pracę, bo razem z Litwinienką mieli kilka wspólnych firm.

Doktorat Putina był o "Planowaniu strategicznym reprodukcji mineralnej bazy regionu w warunkach kształtowania relacji rynkowych". - Ojciec wziął książkę, wyciął to co mu się podobało, wkleił na arkusz, dodał komentarz i kontynuował to dalej. Widziałam to na własne oczy - opowiada o szczegółach córka rektora.