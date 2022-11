Coraz więcej wiadomości z Chersonia. Rosjanie uciekają [RELACJA NA ŻYWO]

Ned Price odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP o to, czy USA będą wspierać Ukrainę, nawet gdyby Kijów nie był skłonny do pójścia na kompromis. Rzecznik zaznaczył, że mimo gotowości Ukrainy nie widzi, by za rosyjskimi deklaracjami dotyczącymi chęci do rozmów szły czyny.