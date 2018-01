Copacabana: samochód wjechał w ludzi. Nie żyje 8-miesięczne dziecko

Na plaży Copacabana w Rio de Janeiro samochód wjechał w tłum ludzi. Jest wielu rannych, a także ofiara. To ośmiomiesięczne dziecko.

15 rannych i jedna ofiara śmiertelna - to bilans czwartkowego wypadku w Brazylii. Zakłada się że nie był to atak terrorystyczny, choć świadkowie tak to relacjonowali.