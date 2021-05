Co ze szczepieniami na grypę? Resort zdrowia ujawnił dane ws. dostaw

Co najmniej 3,3 mln szczepionek na grypę ma trafić do Polski w sezonie 2021/2022. Tak wynika z informacji resortu zdrowia, do których dotarła Wirtualna Polska. W mijającym sezonie grypowym przeciwko tej chorobie zaszczepiło się 2,3 mln Polaków, ale chętnych było dużo, dużo więcej.

Co ze szczepieniami na grypę? Resort zdrowia ujawnił dane ws. dostaw Źródło: PAP , Fot: PAP/Paweł Topolski