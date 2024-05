Co z pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej? Zapadła ważna decyzja

Postawienie pomnika na placu Piłsudskiego w Warszawie od początku budziło kontrowersje. Zgodę na budowę wydał mimo sprzeciwu Rady Warszawy były wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. W 2017 roku minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zdecydował o wyjęciu placu spod kurateli miasta i przekazaniu go do dyspozycji wojewody, co umożliwiło budowę pomnika.