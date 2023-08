Co trzeci Polak chciałby jeść bardziej roślinnie, ale nie potrafi przyrządzać smacznych dań bez mięsa

Jako MAX Burgers dokładamy wszelkich starań, by smak naszych roślinnych produktów spełniał oczekiwania nawet najbardziej wymagających Gości. Przed wprowadzeniem każdej nowości prowadzimy wielotygodniowe testy, by być w pełni zadowolonym z rezultatów. Mamy świadomość, że to właśnie wyjątkowym smakiem roślinnych burgerów jesteśmy w stanie zachęcić Polaków do dokonywania dobrych dla klimatu wyborów, bo to właśnie przy produkcji wege opcji wytwarzany ślad węglowy jest najmniejszy. Dążymy do tego, by co drugi posiłek sprzedawany w naszych restauracjach nie był z czerwonego mięsa – mówi Jonas Mårtensson, Szef Kuchni MAX Burgers.