Co się stało z Justyną? Nowe informacje i nagłe poszukiwania po 17 latach

Matka apelowała o pomoc

Kilka miesięcy temu matka zaginionej Justyny wysłała list do lokalnego portalu kamienskie.info. "Zwracam się z apelem do wszystkich ludzi o pomoc, a w szczególności do tych co wiedzą i milczą już 17 lat, zwracam się do Waszego sumienia jako matka do matki, jak rodzic do rodzica" - napisała kobieta.