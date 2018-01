Co robił Kaczyński w czasie zaprzysiężenia rządu? Jego asystent: miał zaplanowane spotkania

Gdzie jest Jarosław Kaczyński? – po pytaniach o to, kto zostanie nowym ministrem, były to chyba najczęściej powtarzane słowa w Pałacu Prezydenckim, gdy rozpoczynała się uroczystość zaprzysiężenia nowych członków rządu Mateusza Morawieckiego. Bliski współpracownik prezesa PiS, zdradził nam, czym zajmował się w tym czasie szef ugrupowania.

- Nie pierwszy raz prezes nie przychodzi na to opłatkowe spotkanie. W ubiegłym roku tez go nie było – powiedział tylko Janusz Śniadek, wychodząc wieczorem z Pałacu Prezydenckiego. O nieobecność Kaczyńskiego był także pytany rzecznik prezydenta. – Nie wiem, dlaczego go nie było. O to raczej trzeba pytać PiS – stwierdził w TVN24 Krzysztof Łapiński.