Co planuje Donald Tusk? Platforma potrzebuje nowej twarzy

Tusk pójdzie w ślady Kaczyńskiego?

Zdaniem analityków, przewodniczący PO inspiracji do zmiany wizerunku swojej partii może poszukać w nieodległej przeszłości. Za przykład takiego zabiegu badacze podali strategię Jarosława Kaczyńskiego, który do wyborów prezydenckich w 2015 roku wystawił polityka z drugiego szeregu swojej partii, europosła Andrzeja Dudę. Obecny prezydent, pochodzący z Krakowa doktor prawa miał wówczas przekonać do siebie wyborców z większych miast. Zabieg ten udał się, co zapoczątkowało pasmo kolejnych sukcesów wyborczych PiS-u.