Co nowego w Kopalni Soli Bochnia ?

Dbacie o swoje zdrowie? Walczycie z alergią, astmą lub POHP ? Wybierzcie trzygodzinny pobyt rekreacyjny w Komorze Ważyn. Do dyspozycji gości pozostaje boisko sportowe, solna plaża, solny plac zabaw, minitężnia, stół do ping ponga, piłkarzyki, sprzęt fitness. Pobyt dostępny jest codziennie, od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00, w sobotę i niedzielę o godzinie 15:00.