Co nas zachęca do zakupów online? Nie tylko niższe ceny – wynika z badania Amazon.pl

Co drugi badany jako najatrakcyjniejszą formę subskrypcji wybiera tę, która oferuje darmową dostawę produktów. Nieco mniej, bo 43 proc., ceni sobie też dostęp do rozrywki, jak filmy i seriale. Ale ile właściwie jesteśmy w stanie zapłacić za subskrypcję? Największa grupa badanych (42 proc.) odpowiada, że na taki pakiet korzyści jest skłonna wydać do 50 zł rocznie. Doskonale wpisuje się to w Amazon Prime, który łączy oszczędności, wygodę i rozrywkę, a także daje dostęp do ekskluzywnych wydarzeń zakupowych za jedyne 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.