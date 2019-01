Co najbardziej cenią klienci operatorów telefonii komórkowych?

Cena, jakość obsługi klienta, promocyjny pakiet, a może szybkość połączenia internetowego? Co decyduje o tym, że wybieramy konkretną sieć i to z nią wiążemy się umową abonamentową? Okazuje się, że preferencje klientów w tej kwestii uległy ostatnio zmianie.

Czasy sprzed zaledwie dziesięciu lat to okres dominacji zaledwie trzech operatorów. Dziś wielu z nas jednym tchem wymieni kilkanaście firm oferujących połączenia, wiadomości SMS oraz dostęp do Internetu. Ma to bezpośrednie przełożenie na preferencje klientów. Według prezesa zarządu sieci telefonii komórkowej OTVARTA Daniela Kowalczyka, obecnie kluczowe znaczenie odgrywają cena oraz jakość usług. – Mając do wyboru wiele ofert, chcemy nie tylko płacić jak najmniej, ale też mieć łatwy i szybki kontakt z operatorem – twierdzi. To również determinuje częste decyzje o przeniesieniu numeru. Najpierw kierujemy się zwykle kryterium cenowym, jednak – po kilku nieudanych próbach załatwienia sprawy przez infolinię oraz ze względu na brak wsparcia technicznego – decydujemy się na kolejną migrację. Na szczęście coraz większa liczba operatorów dba o poprawę jakości obsługi klienta. Codzienne obowiązki sprawiają, że cenimy sobie możliwość rozwiązania problemu od ręki, kontaktując się z infolinią o dowolnej porze – dodaje.

Jeszcze dekadę temu, wybierając operatora telefonii komórkowej, jednym z głównych kryteriów Polaków było przyzwyczajenie. Jeżeli konkurencja nie potrafiła znacząco przebić cenowo oferty dotychczasowego operatora, rzadko decydowaliśmy się na migrację. Spory wpływ na taką sytuację miała nikła w porównaniu z obecną konkurencja na rynku. Dzisiaj wybór jest znacznie szerszy, a zainteresowanie zmianą operatora – większe. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej tylko w ostatnim kwartale 2018 roku Polacy przenieśli z jednej sieci do innej prawie 500 tys. numerów komórkowych. Liczba jest bardzo duża, mimo że i tak stanowi spadek o prawie 100 tys. w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku.

Czego szuka klient?

Oczekiwania osób przenoszących numer komórkowy są coraz bardziej doprecyzowane. Jako klienci jesteśmy w większym stopniu świadomi ofert operatorów, dlatego rzadziej podchodzimy do abonamentów na zasadzie „najwięcej za najmniej”. Szukamy za to konkretnych rozwiązań, takich jak nielimitowane rozmowy z bliskimi lub promocji związanej z planowaną migracją. Czasami wolimy sami ograniczyć opcje naszego abonamentu, żeby obniżyć jego cenę. Oferowanie szerokiego wachlarzu możliwości, z których niekiedy jednak wcale nie korzystamy to powszechne zjawisko, dlatego coraz większą popularnością cieszą się operatorzy, którzy pozwalają dostosować zakres umowy do naszych potrzeb. Ponadto w ostatnich latach polubiliśmy kompleksowość. Skoro podpisujemy umowę z dostawcą usług telekomunikacyjnych, oczekujemy także możliwości zakupu np. Internetu mobilnego, który wykorzystujemy nie tylko w smartfonach.

W poszukiwaniu promocji i wolności

Aby przekonać współczesnego klienta, trzeba mieć w zanadrzu ofertę specjalną. Operatorzy komórkowi są tego świadomi, dlatego przenosząc numer często spotykamy się z „pakietem powitalnym” w postaci dodatkowej paczki internetowej lub darmowych minut. Praktycznie stałą ofertą kierowaną do nowych klientów jest także okres promocyjny, w którym cena abonamentu jest obniżona. Co do samych umów, oczekujemy, że będą zawierane na jak najkrótszy czas. Oferty zmieniają się dynamicznie, a jako klienci nie chcemy utknąć z danymi warunkami na np. 3 lata. W związku z tym coraz częściej możemy natrafić na umowy bezterminowe, które ograniczone są zaledwie 30-dniowym okresem wypowiedzenia. To niezwykle istotny aspekt nie tylko z perspektywy konkurencyjnej promocji, ale też w przypadku, gdy chcemy zrezygnować z umowy z przyczyn osobistych.

Pomimo że jakość sygnału telefonii komórkowej w Polsce w ostatniej dekadzie znacznie wzrosła, co jest dobrą wiadomością zwłaszcza dla mieszkańców mniejszych miejscowości, dobry zasięg nadal odgrywa ważną rolę. Dotyczy to również połączeń internetowych. Teoretycznie cały kraj objęty jest zasięgiem szybkiego Internetu mobilnego LTE, jednak jakość sygnału uzależniona jest także od operatora komórkowego.