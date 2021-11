WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Materiał Partnera MFiPR + 2 fundusze europejskiemikołajki Materiał partnera Dzisiaj, 29-11-2021 11:05 Materiał powstał przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Co na Gwiazdkę? Dla każdego coś… wyjątkowego! Mikołajkowe i świąteczne prezenty to temat, który, choć powraca co roku, stale budzi zainteresowanie. Dlaczego? Bo jest zawsze sporym wyzwaniem. Po pierwsze, dobrze wiemy, że nikt nie chce znajdować pod choinką kolejnej pary skarpet czy rękawiczek. Po drugie, czasy są wyjątkowe i nie wolno zaśmiecać planety milionami niepotrzebnych rzeczy i tonami plastiku. Powinniśmy zatem wybierać tylko takie prezenty, które spełniają oczekiwania i przynoszą radość. Share iStock /Getty Images Plus Źródło: materiały partnera Oto dziesięć oryginalnych propozycji na podarunek – dla osoby bliskiej, której upodobania i pasje bardzo dobrze znamy albo na własne zamówienie, bo właśnie taki prezent chcielibyśmy dostać od Mikołaja. Są wśród nich także pomysły na prezent dla całej rodziny i takie, których dodatkową wartością jest to, że ich zakup pomaga spełnić marzenia osób, potrzebujących naszego wsparcia. Pomysł 1. Personalizowana odzież dla miłośników gór zimą Odzież i śpiwory puchowe to kluczowe wyposażenie alpinistyczne. Choć ich konstrukcje, technologie, tkaniny i membrany stale są ulepszane, to puch (z gęsi i kaczek) pozostaje niezastąpiony. Żadne włókna syntetyczne nie mogą jak dotąd z nim konkurować pod względem termoizolacyjności, lekkości i komfortu użytkowania. Pracownia Małachowski oferuje wyroby, które doskonale sprawdzają się w ekstremalnych warunkach. Od 20 lat testuje je i używa Ryszard Pawłowski – wybitny wspinacz i himalaista, partner wspinaczkowy Jerzego Kukuczki. Co jest tajemnicą sukcesu firmy? Ultralekkie kurtki i śpiwory od Małachowskiego są wyjątkowo ciepłe, ponieważ na każdej sylwetce leżą jak ulał. Perfekcyjne dopasowanie gwarantuje, że będą idealnie zatrzymywać ciepło – nawet na najwyższych szczytach, w najgłębszych jaskiniach czy na kole podbiegunowym. Co ciekawe, proces personalizacji odbywa się bez przymiarek. Pracownia wykorzystuje zdalne techniki zbierania pomiarów antropometrycznych. Należy zrobić trzy zdjęcia całej sylwetki (szczegółowa instrukcja tutaj), załadować je do panelu klienta na stronie firmy i wysłać. Specjalistyczne narzędzie do zbierania obmiarów ze zdjęć dopełni dzieła. Wdrożenie nowej technologii umożliwiły pracowni Fundusze Europejskie z Programu Regionalnego dla Śląska. Pomysł 2. Innowacyjne kosmetyki od InventionBio Firma InventionBio z pomocą Funduszy Europejskich opracowała technologię innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków. To odpowiedź na aktualne w kosmetologii trendy stosowania najnowocześniejszych rozwiązań z obszaru nanotechnologii. Co daje ta innowacja? Kosmetyki zachowują właściwości, które traciły wcześniej przez niemożność utrzymywania najcenniejszych składników w aktywnym stanie. Cenne związki aktywne o niskiej biodostępności (czyli wchłaniane w niewielkim stopniu) mogą przedostawać się i zostać wykorzystane przez skórę efektywniej. Technologie InventionBio znajdziemy w naturalnych, certyfikowanych kosmetykach i środkach czystości marki Onlybio.life. To polska firma sprzedająca ponad 150 produktów na czterech kontynentach i pierwsza, która otrzymała rekomendację Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Warto dodać, że Onlybio.life inwestuje w materiały i technologie ograniczające szkodliwy wpływ na środowisko. Opakowania są wykonane z surowców pochodzących z recyklingu lub nadających się do przetworzenia. Opracowanie i prace badawczo-rozwojowe (B+R) nad technologią bionośników zostały współfinansowane ze środków UE z Programu Inteligentny Rozwój. Pomysł 3. Klocki, które bawią, uczą i nigdy się nie nudzą Warszawski startup Skriware tworzy unikatowe rozwiązania dla nowoczesnej edukacji. Klocki SkriKit+ od Skriware to ponad 270 elementów konstrukcyjnych. Poza umiejętnościami manualnymi rozwijają koncentrację, wyobraźnię przestrzenną i myślenie. Bo dzieci najskuteczniej uczą się właśnie przez zabawę. Ciekawość pobudza je do rozwiązywania problemów na własne sposoby, a to rzecz bezcenna! Kiedy chcą się czegoś dowiedzieć, w ich mózgu wytwarza się dopamina, która ułatwia łączenie faktów i pomaga zdobytej wiedzy pozostać na dłużej. Skriware to ekspert od nowoczesnych technologii edukacyjnych. Łączą one druk 3D, robotykę i metodologię STEAM (skrót z angielskiego: Nauka, Technologia, Inżynieria, Sztuka, Matematyka), która integruje różne dziedziny nauki, ucząc dzieci kreatywnego myślenia. Produkty Skriware trafiły już do uczniów z ponad 20 krajów na całym świecie. Firma należy do głównych partnerów merytorycznych otwartego w 2019 r. Centralnego Domu Technologii. Zaopatrzyła też strefę edukacyjną Polskiego Pawilonu na wystawie Expo 2020 w Dubaju. Swoje technologie edukacyjne Skriware rozwija z pomocą Funduszy Europejskich (z Programu Inteligentny Rozwój) na działalność B+R. Pomysł 4. Weekend w termach Uniejów Termy Uniejów to nie tylko rozrywka dla całej rodziny, ale również korzyści dla zdrowia i urody. W skład kompleksu wchodzą: baseny kryte, otwarte, zespół odnowy biologicznej i basen solankowo-uzdrowiskowy. Dzięki zasilaniu solanką termalną obiekt może funkcjonować przez cały rok. Uniejowskim skarbem przyrody jest woda geotermalna nazywana też – z racji wyjątkowo wysokiej temperatury (68°C) i bogatego składu – hipertermalną i mineralną. Termy Uniejów czerpią ją z głębokości ponad 2 km. Walory wody z uniejowskich term pozwalają na jej różnorodne wykorzystanie. Sprawdza się w profilaktyce zdrowotnej, leczeniu wielu schorzeń (układu ruchu, mięśniowego, oddechowego, krążenia, nerwowego, pokarmowego, chorób skóry). Wpływa też korzystnie na urodę (wygładza i nawilża skórę, redukuje zmarszczki i cellulit) i samopoczucie (odpręża i relaksuje). Nadaje się do kąpieli, inhalacji i kuracji pitnych. Również dla dzieci! Choć one przede wszystkim docenią świetną zabawę. Aquapark udostępnia swoim gościom 3 baseny z ciepłą wodą (28-36°C w okresie zimowym i 25-33°C w okresie letnim) oraz mnóstwo akcesoriów do pływania i wodnych szaleństw. Termy Uniejów to jedna z kluczowych atrakcji uzdrowiskowych gminy. Rozbudowa basenów kosztowała ponad 17 mln zł, z czego ponad 6 mln to unijne fundusze z Programu Regionalnego dla województwa łódzkiego. Pomysł 5. Wycieczka do Krainy Ślimaka Ta oryginalna propozycja łączy naturalne walory Warmii i Powiśla – rekreacyjne, kulinarne oraz należące do segmentu beauty i SPA & Wellness. Zbudowana jest wokół… ślimaka jadalnego. Bo na Warmii i Powiślu warto spróbować regionalnych potraw przyrządzanych z naturalnych składników. Unikatowa oferta gastronomiczna pozwala się rozsmakować w specjałach kuchni tradycyjnej, a jednocześnie skosztować znakomitych dań ze ślimaka, postrzeganych jako nowoczesne i europejskie. Ale Kraina Ślimaka ma do zaoferowania o wiele więcej. Jej specjalnością są ekologiczne kosmetyki i innowacyjne zabiegi odnowy biologicznej na bazie czystego śluzu ślimaka. Pozyskiwany jest on z ekologicznych hodowli, filtrowany, a następnie wykorzystywany w produktach kosmetycznych i dermatologicznych. Już w starożytności zauważono, że śluz ślimaka przyspiesza gojenie się skaleczeń (bez pozostawiania blizn), a skóra robi się miękka, jasna i bardzo gładka. Dzieje się tak za sprawą jego cennych składników pielęgnacyjnych i odżywczych (jak alantoina, kwas glikolowy, kolagen, kwas hialuronowy i inne). I na koniec coś dla duszy. Pobyt w Krainie Ślimaka uprzyjemni bogata oferta turystyczna regionu i jego walory przyrodnicze. Ten kompleksowy produkt turystyczny powstał dzięki wsparciu Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia. Pomysł 6. Opaska EEG dla graczy e-sportu E-sport to rywalizacja (często w zorganizowanej, wieloosobowej formie), w której przedmiotem działań są gry komputerowe. Z początkiem XXI wieku nastąpił gwałtowny wzrost popularności e-sportu. Pojawili się zawodowi gracze oraz komentatorzy specjalizujący się w danej grze. W odpowiedzi na ten trend firma Brainattach, zajmująca się neurotechnologiami, wejdzie na rynek z nową opaską dla zaawansowanych graczy e-sportu. Wszyscy chętni mogą się już zapisywać na przedsprzedaż. Produkowane przez firmę opaski i czujniki analizują pracę mózgu i pozwalają na bezpośredni kontakt pomiędzy mózgiem a komputerem. Nowa opaska – za sprawą przełomowej technologii neurofeedbacku – wspiera każdy ruch użytkownika w trakcie gry, ułatwia mu kontakt z komputerem i tym samym poprawia szybkość jego reakcji. Dzięki temu gracz może poprawić swoją wydajność bez konieczności spędzania większej ilości czasu na treningu. Dotychczasowe technologie firmy Brainattach wykorzystywane były w dużej mierze w badaniach interfejsów stron internetowych (czyli w analizie komunikacji człowieka z komputerem i sposobu, w jaki mózg odczytuje różne treści) oraz w edukacji. Obecnie firma postanowiła wykorzystać swój potencjał i badania do stworzenia opaski dla graczy e-sportu. Produkt i jego design został opracowany z udziałem środków z Programu Inteligentny Rozwój. Pomysł 7. Designerskie meble od Górnej Półki Górna Półka to internetowy sklep z designerskimi meblami na wymiar. Ich produkcja opiera się na płytach meblowych czołowych polskich producentów. Projekty mebli wpisują się w najnowsze trendy meblarskie, w tym: styl "Industrialny/Loft", styl "Skandynawski", styl "Modern Glamour" czy styl "Lata 50-te" (kiedy to polski design meblarski był za granicą odkryciem). Ale poza świetną jakością i designem, firma oferuje swoim klientom coś jeszcze – swobodę w aranżacji przestrzeni. Większość mebli ma bowiem możliwość zmiany szerokości co 5 cm i kilka opcji głębokości. Pozwala to na idealne dopasowanie do wnętrza! Wypada również wspomnieć, że Górna Półka – zgodnie z deklaracją jakości zawartą w nazwie – działa z wielką troską o środowisko. Wyznając zasadę zero waste, tworzy produkty wyłącznie na zamówienie, a wszystkie odpady poprodukcyjne wysyła z powrotem do fabryk, gdzie są ponownie przetwarzane. Wdrożenie nowoczesnego wzornictwa i dbałość o jakość na każdym etapie produkcji to duży wysiłek finansowy dla małej spółki z Białegostoku. We wdrożeniu nowej kolekcji, pokryciu kosztów projektów i prototypowania pomogły Fundusze Europejskie z puli "Wzór na konkurencję" z Programu Polska Wschodnia. Pomysł 8. Pyszna kolacja, której nie widać Podróż, w którą zabiorą Cię wszystkie Twoje zmysły… z wyjątkiem wzroku. Tak do odwiedzin i skosztowania smacznych dań zachęca nas restauracja Different. To miejsce odmienne, różne od innych, o czym już na wstępie informuje nazwa lokalu. Na czym polega jego specyfika? Pośród wielu doznań, w tym wspaniałych smaków i aromatów oraz przyjaznych odgłosów i rozmów, brakuje czegokolwiek, co można zobaczyć, ponieważ jest zupełnie ciemno. Przewodnikami w tej niezwykłej restauracji są niewidomi kelnerzy – wyszkoleni, uprzejmi i zawsze pomocni. Praca to dla nich duża wartość. Poprawia ich jakość życia i pomaga odnaleźć miejsce w społeczeństwie. Restauracja prowadzona jest przez Fundację Pomocy Rodzinie "Człowiek w Potrzebie", która aktywnie wspiera osoby z niepełnosprawnością, w szczególności niewidome. Smaczna kolacja z nowymi, fascynującymi doznaniami oraz świadomością, że pomagamy innym, powinna smakować wybornie. Warto dodać, że na stronie restauracji można zakupić voucher ważny przez cały rok. Fundacja skorzystała z Funduszy Europejskich dostępnych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. Pomysł 9. Skrzat Helpik – maskotka Stowarzyszenia Aktywny Senior Skrzat Helpik swoje imię wziął od angielskiego słowa pomagać. Bo to dobry duch domu – przyjazny i pomocny. Służy dekoracji, nie jest przeznaczony do zabawy. Maskotka jest dziełem rąk utrudzonych życiem, ale doświadczonych i pełnych mądrości seniorów. Dają w ten sposób znać światu, że chcą i mogą jeszcze coś zrobić dla innych. Ich marzeniem jest, by Helpik znalazł się w polskich domach jako symbol dobra i pamięci o tych, którzy z racji podeszłego wieku bywają często zapomniani. Kupno Skrzata wspiera ogromne dzieło. Środki ze sprzedaży są w całości przeznaczane na doraźną pomoc dla seniorów oraz na budowę Domu Seniora. Zamieszkają w nim osoby starsze, by jesień życia spędzać nie w samotności i zapomnieniu, lecz we wspólnocie, która zapewnia towarzystwo, komfort psychiczny i sprzyja pogodzie ducha. Skrzat Helpik to inicjatywa Stowarzyszenia Aktywny Senior, pożyczkobiorcy i beneficjenta Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Pomysł 10. Coś dla wielbicieli akwariów i roślin morskich Dekoracyjne rośliny akwariowe, jak powszechnie wiadomo, upiększają akwaria i dają schronienie ich mieszkańcom. Jednak oprócz tych oczywistych funkcji pełnią niezwykle istotną rolę, z której już nie każdy zdaje sobie sprawę. Redukują związki azotu i fosforu, poprawiając warunki bytowe ryb. Krótko mówiąc, dbają o prawidłowy ekosystem w zbiorniku. Dlatego rośliny do akwarium warto starannie dobierać i odpowiednio pielęgnować. Utrzymywane w dobrej kondycji potrafią się wspaniale odwdzięczyć. Firma VitroArt oferuje bardzo młode akwaryjne rośliny in-vitro. Powstają w laboratoriach, gdzie w sterylnych warunkach są rozmnażane i skąd bezpośrednio trafiają na sklepowe półki. Są wolne od ślimaków, glonów i pestycydów, a zatem bezpieczne – całkowicie nieszkodliwe dla wrażliwych krewetek i ryb. Start-up VitroArt powstał dzięki Funduszom Europejskim z Programu Polska Wschodnia. Przykładów podarunków, których istotą są innowacje wspierane przez Fundusze Europejskie, można wyliczać wiele. Wszystkie stanowią efekt poszukiwań tego, co nowe i lepsze – są więc ciekawe i oryginalne. A takie prezenty potrafią sprawiać prawdziwą radość! Materiał powstał przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej