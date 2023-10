Co dalej z offshore - czy nowy rząd sięgnie po potencjał wiatru z morza?

"Nieunikniona dziś zielona transformacja energetyczna wymaga szybkich i konkretnych działań, które pozwolą Polakom patrzeć w przyszłość z poczuciem bezpieczeństwa o dostęp do taniej i niezawodnej energii. W momencie kształtowania się nowego rządu głęboko wierzymy w sens merytorycznej debaty na temat wizji polityki energetycznej Polski. Offshore może stać się jej filarem, ale potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Jednak by zrealizować ambitne plany związane z MEW należy zweryfikować obecnie nakreślony potencjał oraz wyznaczone obszary pod inwestycje - w przeciwnym razie może okazać się, że zmarnujemy szansę na wykorzystanie właściwego wolumenu morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. O to będziemy pytać na Konferencji Offshore liderów kluczowych partii politycznych, którzy będą tworzyć regulacje w najbliższych latach" - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.