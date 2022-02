Co dalej z obostrzeniami? Premier zabrał głos

Pytany czy zbliżamy się do końca epidemii, Morawiecki nawiązał do swoich słów wypowiedzianych tuż przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Premier stwierdził wówczas, że "koronawirus jest w odwrocie". "Od tamtej pory z jeszcze większą pokorą przyjmuję nieprzewidywalność tej pandemii, ale też uważnie ją obserwuję, by konieczne ograniczenia nie trwały ani dnia dłużej niż to niezbędne" - oświadczył.