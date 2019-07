Co dalej z Donaldem Tuskiem? "Trzeba zapytać Angelę Merkel"

Niebawem swoją kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej zakończy Donald Tusk. Posłanka PiS Joanna Lichocka jest pewna, że perspektywa powrotu byłego premiera do polskiej polityki nie maluje się się w jasnych barwach.

Spytana o prognozy ws. politycznej przyszłości Tuska, Lichocka odparła, że "należy zapytać Angelę Merkel". - Donald Tusk zobaczył, że nie ma już szans wygrać wyborów w Polsce. Nie ma czego szukać w wyborach prezydenckich. On nie przyjedzie i nie zbawi postkomuny - przewidywała na antenie Polskiego Radia 24.

Lichocka twierdzi, że nadchodzące wybory będą kluczowe dla przyszłości Polski. - To jest bitwa o wszystko, to będą najważniejsze wybory od 1989 roku. Potem będą wybory prezydenckie. Jeśli zdobędziemy wszystkie trzy szczyty, pierwszy mamy już za sobą, to będziemy mogli powiedzieć, że Polska się zmieniła - przekonywała.