Co czeka nas w 2018 roku? Zagraniczne marki szykują się na podbój polskiego rynku

W nadchodzących miesiącach konkurentów na polskim rynku zyskają największe sklepy odzieżowe, popularna sieć Pepco, PKP, a także przewoźnicy autobusowi czy tanie linie lotnicze. Ciągle nie brakuje zagranicznych inwestorów, którzy chcą powalczyć o polskiego konsumenta.

Tedi to sieć dyskontów niespożywczych, czyli bliżej im do znanego w Polsce Pepco, niż do Biedronki i Lidla. Nie oznacza to jednak, że rynkowi giganci mogą spać spokojnie. Wspólnymi produktami w ofertach wymienionych sklepów są m.in. artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, zestawy do majsterkowania czy artykuły elektryczne. Tedi oferuje również produkty drogeryjne i kosmetyczne, akcesoria do samochodu i roweru, a także artykuły sezonowe.