Cisza w Bieszczadach. "Wojna jest blisko, ale groźniejsza jest inflacja"

Burzliwa historia regionu

Wielu mieszkańców, których pytałem o to jak sobie radzą, odpowiadało niechętnie. O wojnie w Ukrainie woleli nie mówić, choć wszyscy rozmówcy akcentowali, że w Bieszczadach jest cicho i bezpiecznie. - Ruch na szlakach i drogach jest już niewielki, podobnie jak liczba uchodźców. Wie pan, jest jeszcze coś, co w sumie należy postrzegać na plus - mówi mężczyzna, którego spotkałem w bacówce pod Małą Rawką. - Zauważyłem, że spora część turystów, którzy ostatnio do nas przyjeżdżają jest o wiele lepiej przygotowanych. Nie chodzi mi o górski ekwipunek, a wiedzę dotyczącą historii ludzi, którzy tu mieszkali i zawiłej historii regionu - precyzuje rozmówca. - Turyści wybierają Bieszczady nie tylko ze względu na naturę i widoki. Po prostu sprawdzając "czy jest tu bezpiecznie", dowiadują się o regionie więcej niż jeszcze niedawno. Taki to plus z wojny za wschodnią granicą, jeśli można to tak nazwać - dodaje.