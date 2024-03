"Ciężka bitwa". Niemiecka prasa pisze o Polsce

Zubik na łamach "FAZ" opowiada się za szybkimi i "raczej radykalnymi" działaniami, które miałyby przekształcić Trybunał Konstytucyjny w legalny organ. Zdaje sobie sprawę, że to trudne, a prezydent Andrzej Duda i sam Trybunał zapewne nie odniosą się do tego z entuzjazmem. "Zubik zastanawia się czasem, czy nie jest już za późno na naprawę Trybunału: ‘Jeśli kryształowy wazon spadł i roztrzaskał się na tysiąc kawałków, to jak go naprawić?'" - pyta były sędzia TK.