Cieszanów Rock Festiwal 2018 – Gogol Bordello główną gwiazdą imprezy

Już 16 sierpnia startuje kolejna odsłona Cieszanów Rock Festiwal. Podczas tegorocznej edycji główną gwiazdą będzie nowojorski zespół Gogol Bordello.

Gogol Bordello po raz kolejny w Polsce

Po raz ostatni Gogol Bordello na polskiej ziemi grało w maju tego roku. Wówczas fani zespołu tłumnie przybyli do gdańskiego klubu B90. Tym razem, miłośnicy ich twórczości będą mogli posłuchać tej nietypowej muzyki podczas Cieszanów Rock Festiwal.

Muzyka i skład Gogol Bordello

Cieszanów Rock Festiwal to nie tylko Gogol Bordello

Jak podkreślają organizatorzy festiwalu zależy im na tym, aby nie promować konkretnego rodzaju rocka. Ważna jest dla nich różnorodność. Chcą, aby każdy uczestnik imprezy znalazł kilka koncertów, które go zainteresują, a czasem odkrył nową muzyczną miłość. Podczas IX Cieszanów Rock Festiwal wystąpią m.in. Hunter, Dr Misio, The Analogs, Materia i wiele innych. Wiele emocji budzi również obecność w programie imprezy zespołu Decapitated . Polska grupa metalowa nie dawno przeżyła bardzo trudne chwile. Podczas trasy koncertowej w USA muzycy zostali oskarżeni o gwałt dwóch fanek i zamknięci w więzieniu. Artyści od początku twierdzili, że są niewinni. Ich wersję potwierdził sąd, który uniewinnił wszystkich członków zespołu. Po ciężkich chwilach Decapitated wraca na polską scenę muzyczną z nową siłą.

Cieszanów Rock Festiwal kwestie techniczne

Cieszanów Rock Festiwal 2018 rozpocznie się 16 sierpnia i potrwa do 19 sierpnia. Na dwóch scenach festiwalowych wstąpi kilkadziesiąt rockowych zespołów z całego świata. Osoby, które jeszcze nie kupiły biletu na to wydarzenie wciąż mogą to zrobić. W sprzedaży nadal są wejściówki jednodniowe oraz karnety czterodniowe.