Ciemne chmury nad rządowym programem pocovidowej rehabilitacji

Fizjoterapeuci: za tę cenę: niższa jakość, mała dostępność

Już tego samego dnia, to jest 27 kwietnia, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii opublikował oświadczenie, w którym napisał, że nie akceptuje wycen procedur rehabilitacji pocovidowej. "Wskazana cena jest znacznie poniżej rzeczywistych kosztów realizacji tego typu świadczeń. Brak dokładnej analizy w zakresie wyceny procedur fizjoterapeutycznych, będzie skutkowało ryzykiem ograniczenia tych świadczeń dla pacjentów" – napisało PTF.

Według załącznika do zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, za wizytę domową wstępną, która trwa 50 minut, NFZ chce płacić 25 złotych. Za wizytę domową, końcową, której czas ustalono na 60 minut fizjoterapeuta ma otrzymać 28 złotych.

- Uważam, że to strzał w kolano. Nikt nie będzie brał pod uwagę tego typu rozwiązań, znając złożoność i skomplikowanie problemów zdrowotnych pacjentów, którzy chorowali na COVID-19 – mówi Rafał Trąbka, prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii .

Szef PTF dodaje: - Program formułuje wysokie wymagania w zakresie oceny pacjenta. Fizjoterapeuci przeprowadzają ocenę funkcjonalną. Trzeba zakładać, że są to pacjenci, którzy będą trafiać do tego programu z jeszcze innymi jednostkami chorobowymi. Złożoność tych przypadków wymaga większej uwagi, dłuższego czasu. Przyjęta wycena świadczeń jest poniżej tego co fizjoterapeuci otrzymują za rehabilitację pacjentów z normalnymi, podstawowymi jednostkami chorobowymi - przekonuje Rafał Trąbka.