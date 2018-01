Ciąża pod ścisłą kontrolą. Nowe przepisy od przyszłego roku?

Resort zdrowia pracuje nad nowymi standardami opieki okołoporodowej. Diagnozowanie depresji w ciąży i po porodzie, karmienie mlekiem zmodyfikowanym tylko, gdy zaleca to lekarz, zakaz reklam niektórych produktów, to tylko niektóre z pomysłów.



Dziennik Gazeta Prawna podaje, że ministerstwo chciałoby żeby projekt był gotowy do końca marca. Nowe standardy zaczęłyby obowiązywać od 2019 roku.

Standardem ma być badanie samopoczucia kobiety przez lekarza. Nowością ma być przesunięcie na wcześniejszy termin tzw. połówkowego badania USG - z 21-26 tygodnia na 18-22 tydzień. Niemal identycznie będą wyglądały zalecenia co do reszty badań prowadzonych w czasie ciąży.

Według Dziennika, kontrowersje może wzbudzić kwestia łagodzenia bólu. Eksperci zgadzają się, że znieczulenie powinno być dostępne dla każdej rodzącej, jednak rzeczywistość, jest bardziej skomplikowana. Choć NFZ zafunduje zabieg, brakuje anestezjologów, którzy by go przeprowadzili. Dyskusję wzbudziła kwestia przymusowej hospitalizacji po 40 tygodniu ciąży; obecnie jest to 41 tydzień.