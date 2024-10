Ciało kobiety w mieszkaniu. Obok leżał nieprzytomny syn

Przybyli na miejsce policjanci nie mogli się dostać do jej mieszkania, drzwi były zamknięte od środka. Strażacy weszli do mieszkania przez okno. W jednym z pokoi na łóżku znaleziono 42-latkę i jej 17-letniego syna. Kobieta nie żyła, młody mężczyzna był nieprzytomny - trafił do szpitala.