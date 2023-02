Ci posłowie dostają ekstra bonus. Na kontach większe sumy

Wielu Polaków chciałoby zarabiać tyle, co nasi posłowie. Na ich konta wpływa miesięcznie blisko 13 tys. zł. Do tego trzeba jeszcze dodać 4 tys. zł. diety. Jak się okazuje, część z nich może liczyć jeszcze na specjalny bonus. Dodatkowe 1286 zł trafia aż to 140 posłów.