"Chuligan" Kaczyński [OPINIA]

Po roku od utworzenia gabinetu Donalda Tuska, i w czternaście miesięcy po pokonaniu PiS w wyborach parlamentarnych, większość sejmowa przegłosowała po raz pierwszy uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na razie stało się to na sejmowej komisji regulaminowej, ale można podejrzewać, że także cała Izba nie uchyli się od odpowiedzialnością i ostatecznie zagłosuje tak samo - co pozwoli wymiarowi sprawiedliwości ścigać prezesa PiS za popełnione występki.

W istocie cała sprawa kompromituje koncepcję rozliczeń. Tylko prawdziwych fanów Tuska i jego ministrów może nie śmieszyć idea przedstawienia prezesa PiS jako ulicznego chuligana, który niszczy mienie oraz rzuca się na ludzi z pięściami. To, że jego zachowanie w czasie miesięcznic jest skandaliczne, to jedno.

Drugie - czy aby na pewno jest to jego główna przewina i czy właśnie za to powinien po raz pierwszy stracić immunitet? Odpowiedź jest oczywista, taka sekwencja zdarzeń ośmiesza - sensowny zresztą i potrzebny - pomysł wymierzenia sprawiedliwości poprzedniej ekipie za wszelkie bezeceństwa i realne przestępstwa, których dopuściła się w czasie ośmiu lat sprawowania przez siebie władzy.

Jeśli największym występkiem Kaczyńskiego miałyby być czyny, którymi w środę zajęła się sejmowa komisja regulaminowa, to znaczy, że może on spać spokojnie. Jeśli w ogóle dojdzie do procesu i zostanie on skazany po kilku latach, to wyrok może skutkować wpłatą na cele społeczne kilku tysięcy złotych i jakimiś przeprosinami pod adresem "pobitego".