Choszczno. Tragedia na jeziorze Chłopowo. Nie żyje 29-latek

Do tragedii doszło w poniedziałek popołudniu na tzw. "nowym pomoście", który znajduje się 20 metrów od brzegu.

Choszczno. Tragedia w jeziorze Chłopowo

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Poza policją i ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego do akcji poszukiwawczej włączono Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego ze Szczecina.

Choszczno. W jeziorze Chłopowo utonął 29-latek

Teren przy jeziorze został zabezpieczony do policyjnych działań. Na miejscu pracował też prokurator. Już na początku śledztwa udało się ustalić, że 29-letni mężczyzna to mieszkaniec jednej ze wsi, położonej w pobliżu Chłopowa.

RCB ostrzega

To kolejne śmierć na wodzie w ciągu ostatnich kilku dni. Jak informowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tylko w ubiegły weekend w wodzie utopiło się 17 osób .

W związku z rosnącą liczbą utonięć RCB zaapelowało o pływanie tylko w wyznaczonych miejscach, stosowanie się do poleceń ratowników, a także zakładanie kapoku na łódce lub kajaku. Podkreślono także, by do wody nie wchodzić po alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających.