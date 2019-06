Chorzów. Wypadek w wesołym miasteczku, są poszkodowani

Późnym popołudniem doszło do wypadku w wesołym miasteczku w Chorzowie (woj. śląskie). "Strażacy informują wstępnie o trzech poszkodowanych osobach" - podaje RMF FM. W rozmowie z WP jeden z pracowników (który zastrzegł anonimowość) wesołego miasteczka ujawnia kulisy wypadku.



Według pracownika chorzowskiej "Legendii" do wypadku doszło po godzinie 17. Przyznał, że w piątek nie był w pracy, jednak atrakcję na której zdarzył się incydent zna jak własną kieszeń. - To kolejka górska "Scary Toys Factory". Pracowałem na niej zeszły sezon. Koledzy przekazali mi, że doszło do awarii hamulca. Powinien działać delikatnie, a zamiast tego mocno wyhamował - mówił w rozmowie z WP pracownik firmy.