Chorwacja mówi Ukrainie "nie". "To udział w wojnie"

Od początku wojny Zachód pomaga Ukrainie. Kilka tygodni temu pojawił się pomysł, by w ramach tego wsparcia w krajach Unii Europejskiej szkolić ukraińskich żołnierzy. Sprzeciwił się temu prezydent Chorwacji, który oświadczył we wtorek, że udział w takim projekcie "oznaczałoby udział w wojnie". - To jest granica, na której przekroczenie się nie zgodzę - podkreślił Zoran Milanović.