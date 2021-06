Biden na szczycie NATO: artykuł 5. to święte zobowiązanie

Biden przypomina o zwiększaniu wydatków na obronność

Przypomniał też jak ważne jest to, by wszystkie kraje Paktu podniosły swoje wydatki na obronność do 2 proc. PKB. Jak dotąd, ten warunek spełnia jedynie 10 z 30 państw członkowskich. Najwięcej, bo 3,82 proc. PKB wydaje Grecja. USA zajmuje drugie miejsce z 3,52 proc. PKB.