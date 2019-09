Chorwaccy frankowicze wygrali z bankami. Są szanse na odszkodowania

Ponad 100 tys. obywateli Chorwacji wygrało proces z bankami dotyczący nieudzielenia właściwych informacji nt. kredytów w szwajcarskiej walucie. We wtorek tamtejszy Sąd Najwyższy oddalił wniosek banków o rewizję wyroku.

Sprawa ma swój początek w 2013 roku, kiedy chorwacki sąd uznał, że banki naruszyły prawa klientów, gdyż nie poinformowały ich właściwie o ryzykach związanych z kredytami hipotecznymi we frankach. W związku z tym nakazano im przewalutowanie kredytów na chorwackie kuny po kursie, który obowiązywał, gdy pożyczki te były zaciągane oraz zastosowanie stałej stopy procentowej.

Banki odwołały się od tej decyzji, ale wyrok Sądu Najwyższego zamknął przed nimi drogę do kolejnych apelacji. Nowa ścieżka otworzyła się za to przed 125 tys. członków stowarzyszenia Franak, które zrzesza osoby poszkodowane z powodu kredytu we frankach. Franak twierdzi, że wyrok sądu pozwoli na wystąpienie o odszkodowania.