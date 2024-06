"Chłopcze, puknij się w główkę". Awantura u Rymanowskiego

- W momencie tworzenia zapory straż graniczna przygotowywała odcinki w Polsce, które miały służyć testowym wariantom i byłaby gotowa udostępnić panu Zgorzelskiemu fragment do sforsowania saperką. Bardzo chciałbym to zobaczyć. To takie powtarzanie za białoruską dezinformacją, że ta zapora jest nieszczelna, łatwa do sforsowania - podkreślił, odnosząc się, że PiS przygotował mur, który można sforsować "zwykłą saperką".