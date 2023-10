Chiny wyśmiały okręt podwodny Tajwanu. "Chcą miotłą powstrzymać przypływ"

Jak wyjaśnia Ani News, okręty podwodne są niezwykle trudne do wyśledzenia, a ich nagłe pojawienie się może spowodować chaos. Zaś walka z okrętami podwodnymi jest główną słabością Chin. Z tego powodu inwestowanie w jednostki podwodne stanowi dobry wybór dla Tajwanu. Będą one miały kluczowe znaczenie dla przygotowań do wojny asymetrycznej w celu obrony przed wszelkimi przymusowymi działaniami wojskowymi ze strony mocarstwa.