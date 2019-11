Chiny. Wyciek danych z rządowych baz. Muzułmanie ofiarami represji

Wyciek informacji z baz danych chińskiego rządu udowadnia represje władz wobec mniejszości wyznaniowej Ujgurów.

Odcięci od świata

W jednym z dokumentów personel obozów wzywany jest do ciągłej inwigilacji więzionych osób, nawet kiedy idą one do toalety - co ma zapobiec ewentualnym ucieczkom. Więzieni Ujgurzy nie mogą mieć przy sobie telefonów komórkowych ani utrzymywać kontaktu ze światem zewnętrznym. Poza tym personel obozowy ma zakaz nawiązywania bliższych relacji z więzionymi, aby nie doszło do jakichkolwiek zmów.